参政党の神谷宗幣代表が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、支持率の低下について言及した。 【写真】みんなで靖国参拝ブレない参政党 「参政支持率、4カ月連続減3.0％、ピークの半分以下に」と題した世論調査のニュースを引用。「私は今の流れを歓迎しています！」と力説した。 記事では、参政党が「日本人ファースト」を掲げて今年7月の参院選で躍進したが、高市早苗氏が自民党総裁選