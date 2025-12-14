高松北警察署(資料) 高松市のホームセンターで洗浄便座2台を盗んだとして、13日、住居不定無職の男(32)が窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は、2025年8月21日午後6時ごろ、高松市内のホームセンターで洗浄便座2台(販売価格合計9万8560円)を盗んだ疑いが持たれています。 同じ日に周辺のホームセンターをねらった窃盗事件が連続して発生していたため、警察がこのホ