【永田町番外地】#56国民民主党でくすぶる「パワハラ問題」めぐり玉木雄一郎代表がブチ切れ！ 定例会見での一部始終衆参過半数割れでスタートした高市内閣にとって最初の試金石となる今年度補正予算案だったが、11日、自維連立与党に国民、公明両党を加えた圧倒的多数の賛同を得て衆院を通過した。高市首相の高笑いが聞こえてきそうだ。なぜこんな楽勝ゲームになったのかというと、そのカギは国民民主党だろう。玉木雄一郎代表