【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】【写真】松岡昌宏も日テレに"反撃"…すでに元TOKIO不在の『ザ！鉄腕！DASH!!』がそれでも番組を打ち切れなかった事情「やはり持つべきものは良き友だ」テレビ界から“追放”された国分太一（51）に、心強い援軍が現れた。松岡昌宏（48=円内顔写真）である。TOKIOのメンバーとして30年もの間、苦楽を共にしてきた男が、日本テレビに対して敢然と反旗を翻したのだ。週刊新潮（12月11日号）