―［フリーランスも知らないフリーランスの稼ぎ方］― とある自治体の交流会で初めてその人と出会った時、「シュウマイジャーナリスト」という肩書に目が点になった。名前は、種藤潤さん（48）。フリーランスのライター・編集者を本業としながら「シュウマイ潤」の筆名を持ち、雑誌やウェブでシュウマイに関する記事執筆・講演などを行う。2018年と’21年には「マツコの知らない世界」（TBS系列）に出演し、同じく’21年には『シ