【ニューヨーク＝山本貴徳】米東部ロードアイランド州プロビデンスの名門ブラウン大で１３日午後、銃撃事件が発生し、大学によると２人が死亡した。ほかに８人が負傷して病院に搬送されたが、いずれも容体は安定しているという。米ＣＮＮによると、容疑者は拘束されていない。警察当局は、黒ずくめの服を着た男とみられる人物の行方を追っているという。