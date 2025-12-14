俳優森田望智（２９）が１４日までに、公開中の出演映画「ナイトフラワー」の舞台挨拶衣装を公開した。森田は「映画『ナイトフラワー』公開御礼舞台挨拶にお越しくださった皆さま、ありがとうございました＃ナイトフラワー」とインスタグラムに投稿。膝丈の真っ白なワンピースに身を包み、劇場の赤いドアに耳を寄せて観客の反応を気にするようなしぐさを見せている。ファンから「お衣装がとてもかわいくて、とても似合って