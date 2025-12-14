寒い季節の屋外での園芸やDIYなどの軽作業は、とにかく寒さとの闘い…。普通の軍手だと手元が冷えて、思うように作業できないことがありますよね。そんな悩みから救ってくれるアイテムをダイソーで発見しました！軍手の裏側が裏起毛タイプになっているのが特徴。普通の軍手よりも暖かいので、作業も捗りますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：裏起毛軍手価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長22.5cm、手のひら幅9.5cm