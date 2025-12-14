きのう（13日）高松市の工場に侵入し、溶接機などを盗んだとして、会社員の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、高松市国分寺町の会社員の男（29）です。 警察によりますと。男はきのう午後10時過ぎ、高松市の工場に侵入し、溶接機など3点（時価66万円相当）を盗んだ疑いです。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。