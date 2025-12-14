ダイソーで見つけた、韓国製のスキンケアアイテム。1枚で毛穴ケア・角質除去・保湿・ディープクレンジングができる『ワンステップピーリングパッド』をご紹介します！旅行にも持っていきやすい個包装タイプ。サッと拭き取るだけでケアが完了します。使用後はくすみがなくなり、しっかりトーンアップして驚きました♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワンステップピーリングパッド価格：￥110（税込）販売ショップ：