数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！一見シンプルですが、数の変化に気づけるかどうかで、解答スピードに差がつく問題です。問題：1、8、27、64、□、216□に入る数字は何でしょうか？ヒント：それぞれの数字には、ある共通した計算が隠れています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：125正解は「125」でした。▼解説この数列は、整数を3乗した数が順番に並んでいます。1³ ＝ 12³ ＝ 83³ ＝ 274&#