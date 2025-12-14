東京都を皮切りに一部自治体で卵子凍結の助成金制度が始まっている。加齢による卵子減少などに備え、若い年代のうちに採取・保存しておく卵子凍結は、女性にとって新たなライフプランの選択肢として注目が集まっている。しかし、まだ社会に浸透しているとはいえず、詳しくは知らない人も多いのでは。実際に経験した竹内智香さんが、赤裸々に実体験を話してくれた。【写真】女子でオリンピック最多出場…スノーボードで滑走する竹