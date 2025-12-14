アイスホッケー女子の4カ国代表対抗は13日、フランスのダンケルクで行われ、来年のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する日本は五輪の初戦で戦うフランスに3―2で競り勝ち、今大会を2勝1敗で終えた。五輪の日本代表メンバーは合宿や今大会のプレー内容などを加味して選考され、25日に発表される予定。（共同）