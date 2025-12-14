俳優の神木隆之介（32歳）が、12月14日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。プライベートでは何をしているのか、との質問に答えた。番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷幸喜氏が対談。「普段は何をしているのか」との話題になり、神木は「ゲームしたり、でもたまにどこか行きたいなってなって