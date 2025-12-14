元乃木坂46のメンバーで現在はタレントや女優として活躍している松村沙友理さん。そんな松村さんの妊娠と結婚のニュースが12月3日に報じられました。恋多き女性として知られている松村さんだけに、今回の結婚報道は祝福の声に包まれていました。その理由とは？◆“恋多きアイドル”の波乱万丈な歩み松村さんは乃木坂46の1期生オーディションに合格した後、2012年に19歳で乃木坂46のメンバーとしてデビュー。デビュー時から可愛らし