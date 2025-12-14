冬本番を迎え、お出かけにマフラーが手放せなくなってきました。でも、毎日なんとなく同じ巻き方をしていたら、それはとってももったいない！マフラーは、巻き方次第で着こなしを大きく変えてくれるありがたいアイテムです。だから、なりたい見た目の印象と、その日の気候に合わせて、巻き方をアレンジしてみてください。今回は、ファッションメディアの編集も務める筆者が、5種の巻き方をご紹介。どれも30秒前後でできて、