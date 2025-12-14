14日夕方、岐阜県白川村の山中で、バックカントリーをしていた男性2人が、道に迷って動けなくなり、警察は15日早朝から捜索をしています。 【写真を見る】「バックカントリーをしていたら道に迷った」と通報男性２人が遭難一夜明け山岳警備隊の捜索が早朝再開岐阜・白川村 14日午後4時過ぎ、白川村馬狩の野谷荘司山付近で、名古屋市の20代の男性から「バックカントリーをしていたら道に迷った」と警察に