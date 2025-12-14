元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が14日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。中国海軍の空母「遼寧」の艦載機が発着訓練中に自衛隊機にレーダー照射した問題について言及した。中国軍は9日、自衛隊側に訓練を事前通知したとする音声データをインターネットで公開。事前通知後に自衛隊機が訓練区域に入り、中国軍機から50キロに満たない距離まで接近したとし「自らレーダー捜索範囲に入った」と主張