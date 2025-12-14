°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢·î5Ëü±ß¡Á7Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡¢²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦¿©Èñ¤Ê¤ÉÀ¸³èÈñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹âÎðÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î·îÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¤ÏÌó15Ëü±ß¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤º¡¢ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖµëÉÕ¶â¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤¿ÅÔÆâ¤ÎÃÄ