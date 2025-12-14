高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に反発し、中国が日本への渡航自粛を呼びかけてから14日で1カ月。中国では大手旅行業者の旅行先リストから日本が消え、交流サイト（SNS）上で日本旅行を楽しむ投稿も激減した。航空便減便や団体ツアーのキャンセルなどの動きは広がっており、来年2月の春節（旧正月）の訪日客動向に影響するのは必至だ。