全国各地で12月になってもクマの目撃情報が相次ぐ中、山梨県北杜市では中学校の近くにクマが現れました。【映像】中学校の近くに現れたクマの様子「やばい、クマじゃない？食ってる食ってる」映像を撮影した女性によりますと、クマはシカの死骸を食べていました。おととい、北杜市で女性が中学校から約200mの場所にある道路を車で走っていた際、体長70〜80cmほどのクマを見つけました。クラクションを鳴らすと、クマは一度