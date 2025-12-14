日本テレビ系「シューイチ」（土曜・午前５時５５分。日曜・午前７時半）は１４日、日本漢字能力検定協会（京都市）が１２日に２０２５年の世相を１字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表したことを報じた。清水寺・森清範貫主による揮毫（きごう）で発表した。２位の「米」とはわずか１８０票差の接戦だった。数々の書道の展覧会で入選しているＭＣでタレントの中山秀征はスタジオで「熊」を揮毫した。昨年、今年と