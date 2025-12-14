決勝進出の9組を紹介昨年末に行われた「M-1グランプリ2024」は、令和ロマンが史上初の連覇を成し遂げるという衝撃的な結果に終わった。令和ロマンの高比良くるまは『漫才過剰考察』という漫才を徹底的に分析した著書を出したことでも知られている。彼のような分析キャラの芸人が「M-1」を見事に“攻略”してみせたことは、新しい時代の到来を感じさせた。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真をみる】「M-1」での優勝経験