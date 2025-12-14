今から25年前の2000年12月11日、愛知県で衝撃的な事件が発覚した。3歳女児が両親からろくな食事を与えられず、虐待の末に餓死していたのだ。「娘が死んでいる」と通報した父Bと母Cは「11月中旬から満足な食事を与えなかった」「段ボール箱の中に入れてそのままにしておいた」などと供述した――。第1回では、事件発覚時の様子と父母の生い立ちを伝える当時の「週刊新潮」記事を再掲する。＊＊＊【写真】事件が起こった社宅警察