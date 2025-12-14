米ブラウン大周辺に集まった救急隊員ら＝13日、東部ロードアイランド州プロビデンス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ロードアイランド州プロビデンスのブラウン大周辺で13日夕、銃撃事件が発生し、複数の人が撃たれた。負傷者が出ているとみられるが、地元警察は人数や容体などの詳細は明らかにしていない。容疑者は逃走中としている。米メディアが報じた。大学は当初、人物を拘束したと発表したが、その後拘束は確認さ