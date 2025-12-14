日本テレビの安村直樹アナウンサーが１４日、「シューイチ」に出演。ラグビーのＳ級コーチライセンス取得を報告し、スタジオを驚かせた。１３日に開幕したリーグワンについて伝えた後安村アナは「実は私、ラグビーをもっと勉強しようと思いまして、日本代表のヘッドコーチ（ＨＣ）もできるＳ級コーチライセンスを取得したんです」と報告した。安村アナは「やりすぎなんじゃないか、という声も出ているんですが」と自嘲気味に