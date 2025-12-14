手芸用品専門店のユザワヤ各店では、2025年12月5日から31日まで、会員限定の特別プレミアムセールを開催しています。公式Xをチェックしなきゃ...！セールでは、ユザワヤ友の会（当日入会可、年会費550円）の会員限定で、福袋、毛糸、生地、ミシンなどを特別価格で販売。最大1万円引きの「ミシン値引きクーポン」にも注目です。今回の目玉企画は、X限定で公開している、ユザワヤ友の会会員限定の「全品20％引クーポン」。合計2000円