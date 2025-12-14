けさ（14日）岡山市北区一宮の国道180号でバイクが転倒し、運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと、きょう午前6時10分ごろ、通行人から警察に事故の通報があったということです。 警察は事故の状況や男性の身元について調べています。