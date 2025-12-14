内視鏡検査は重要ですが、「痛い」「苦しい」というイメージが敬遠される理由の一つです。しかし、炭酸ガスの使用や鎮静薬、鼻から挿入できる細いスコープ、浸水法などで痛みや不快感を軽減できます。また、力を抜くタイミングや呼吸法の工夫も役立ちます。今回は「末木内科医院」の末木先生に、内視鏡検査を楽に受けるためのコツを解説していただきました。検査のストレスを軽減し、将来の健康を守るために一歩を踏み