 「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）2位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）3位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）4位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）5位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）6位