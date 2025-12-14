多くの人は、高収入やキャリアを手に入れれば幸せになれると信じて努力する。だが、イギリスの名門大学では、「幼少期の自己の育て方」が大人の幸福を決めると教えている。超人気授業で何が語られているのか。※本稿は、ブリストル大学心理科学部発達心理学教授のブルース・フッド著、櫻井祐子訳『LIFE UNIVERSITY もし大学教授がよい人生を教えたら』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。幸せになるためには自分中