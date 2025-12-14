宮城県気仙沼市で「KanaKana」を営む内海正義さん世界最高峰エベレストを擁するネパールの家庭の味を楽しめる店が、太平洋に面した宮城県気仙沼市の唐桑半島にある。店主内海正義さん（69）は、ヒマラヤ山脈を渡り歩いた元登山家。自慢のスープカレーで、東日本大震災で傷ついた古里を「元気にしたい」と腕を振るう。（共同通信＝奥村湧太）扉を開けると、スパイスの香りとともに、雪化粧をした美しい山々の写真が目に飛び込ん