俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(毎週日曜21:00〜)の最終回がきょう14日に放送される。このほど、佐藤浩市らに続き、妻夫木聡、目黒蓮が暖かな夕陽に包まれ撮了し、松本若菜、安藤政信、津田健次郎ら全キャストがオールアップを迎えた。目黒蓮と妻夫木聡山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世