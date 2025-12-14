Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。猫と暮らしはじめて4年。食事や日々の健康には気を配ってきましたが、いざという時の対策は正直後回しにしちゃっていました。 そんな折、アイリスオーヤマの「猫用・ペット用防災セット 15点セット PBSN