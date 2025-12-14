13日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、ドラフト1位・竹丸和幸について言及した。阿部監督は「まずキャンプを見て判断したいなと思いますし、もちろん無理はさせられないというのはありますし、なかなか即戦力だと言っても今年できたルーキーはいないので、それくらい難しいポジションですから。しっかりとフィジカルだったり、そういうのを