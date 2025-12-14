脚本家の三谷幸喜氏（64歳）が、12月14日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。スーツ姿の印象が強い三谷氏だが、「スーツを着てないときはないです」と話し、その理由を明かした。番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷氏が対談。普段の服装の話題になり、菅田が「三谷さんってプライベートとい