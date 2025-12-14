塩貝健人がテルスター戦で同点ゴールオランダ1部NECナイメヘンは現地時間12月13日、エールディビジ第16節でテルスターと対戦し2-2で引き分けた。この試合でFW塩貝健人が同点ゴールを決め、直近5試合5ゴールと好調ぶりを見せつけた。塩貝は後半14分にFW小川航基との交代で途中出場すると、1-2で迎えた同32分だった。MF佐野航大が左サイドからペナルティーエリアに侵入してクロスボールを送ると、ニアサイドで塩貝が反応。倒れ込