表彰された「ひいおばあちゃんとわんこ」の写真が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で80万3000回再生を突破し、「涙が止まらないのに…」「なんだかホッコリした」「本当に素敵な話」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ひいおばあちゃんが亡くなる前『最後に撮った犬との写真』が表彰→涙溢れる『愛に溢れた作品』】 ひいおばあちゃんとぷぷちゃん TikTokアカウント「pupuch0114」