12月11日のAmazon売れ筋ランキングで4位に浮上していた本が、『遷移圏の歩き方』である。YouTubeチャンネル「遷移圏見聞録」の公式ガイドブックだ。 ■YouTube発の異質な本 YouTube／YouTuber発の書籍が刊行されるようになって久しい昨今。大抵はYouTuberのタレント的な魅力にフォーカスした内容の本が多いが、『遷移圏の歩き方』は少々趣が異なる。YouTubeチャンネル「遷移圏見聞録」に登場する「遷移圏」と呼ばれる