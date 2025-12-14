実はウクライナ製の機体ロシアの国営メディアであるタス通信は2025年12月9日、ロシア軍の大型輸送機アントノフAn-22が墜落したと発表しました。【画像】スゴ！ 戦闘機積んでる…これが、An-22の搭載力です墜落事故はモスクワの北東約200kmに位置するイヴァノヴォ州で発生し、乗組員全員が死亡したと報じられています。事故機は修理後の定期飛行中であったとみられ、機体の残骸はウヴォジスコエ貯水池の水上で発見されました。