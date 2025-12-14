イメチェンしたアイドル候補馬の走りは、SNS上で大きな反響を呼んでいる。１２月１３日の中京９Ｒ・つわぶき賞（２歳１勝クラス、牝馬限定、芝１４００メートル＝１１頭立て）は８番人気のプレセピオ（牝２歳、栗東・笹田和秀厩舎、父パドトロワ）が勝利。１番人気に支持されたソダシの半妹、白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は追い上げ届かず３着に終わった。勝ち時計は１分１９秒９（良）。 ３戦