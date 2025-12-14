ジョージ・クルーニー（64歳）は、ハリウッドでブレイクする前の下積み生活中、「年配女性」の足のたこ治療をしなければいけないこともあったという。18歳の時に靴の販売員をしていたジョージは、「たくさんの80歳」の客から、顔の前に足を出されたという当時を振り返った。「Live With Kelly and Mark」出演時、ジョージはこう明かす。「デパートの婦人靴売り場で販売員をしていた。けっこう辛い仕事だった」「とても年配の女性た