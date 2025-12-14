今日14日(日)は北日本と北陸で大雪や大雨になる恐れがあります。また、暴風が吹き荒れて、大荒れの天気となるでしょう。北日本と北陸では、明日15日(月)にかけて、暴風や暴風雪、高波などに警戒してください。関東から九州、沖縄の雨は昼頃には止み、その後は太平洋側を中心に晴れ間が出るでしょう。北日本と北陸は大荒れ今日14日は、本州の南岸と日本海にある低気圧が、それぞれ発達しながら北東に進む見込みです。これらの急速に