6位につけた金子駆大＝13日（ゲッティ＝共同）【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフの来季ツアー出場権を懸けた最終予選会は13日、フロリダ州ポンテベドラビーチのTPCソーグラスのダイズバレーコースなど2コース（ともにパー70）で第3ラウンドが行われ、首位タイから出た今季日本ツアー賞金王の金子駆大は68で回り、通算9アンダーで6位につけた。2人が並ぶ首位と2打、3人いる3位とは1打差。68だった石川遼