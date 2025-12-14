アメリカ中央軍は13日、シリアで過激派組織「イスラム国」の襲撃を受け、アメリカ軍兵士など3人が死亡したと明らかにしました。トランプ大統領は報復に言及しました。トランプ大統領は13日、ホワイトハウスで記者団に対し、過激派組織「イスラム国」の襲撃を受け、アメリカ軍兵士2人と民間人通訳1人の合わせて3人が死亡したことを受け「報復」すると明らかにしました。トランプ大統領：（Q. イスラム国に報復するのか？）報復する