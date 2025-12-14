言葉の一部を隠した「ひらがな当てクイズ」！一見バラバラな言葉ですが、よく見ると同じひらがなが入ります。 発想力と推理力を使って、空欄に入る共通のひらがなを導いてみましょう。問題：□□□すがた ／ は□□□ ／ や□□□3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？□□□すがたは□□□や□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：「きもの」正解は「きもの」でした。▼解説空欄に「きもの」を入れると、それぞれ意味の通る言