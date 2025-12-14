【カイロ共同】アフリカ・スーダンの内戦を巡り、国軍は13日、南部カドグリにある国連施設に無人機攻撃があり、6人が死亡、負傷者が出たと発表した。国連によると、スーダンと南スーダンの国境係争地で国連平和維持活動（PKO）に当たる部隊の補給基地が13日に攻撃され、死傷者はいずれもバングラデシュ軍所属という。国軍は敵対する準軍事組織、即応支援部隊（RSF）の犯行と断定したが、RSFは否定した。国連のグテレス事務総長