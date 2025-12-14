◇アジアツアーサウジ・オープン最終日（2025年12月13日サウジアラビアディラブG＆CC＝7280ヤード、パー72）8位から出た比嘉一貴（30＝フリー）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算16アンダーで7位に入り、年間ポイントランク1位をキープし、日本人として初めてアジアツアー年間王者に輝いた。日本ツアー通算8勝を誇り22年には賞金王も獲得した比嘉は「大変光栄です。私はゴルフが大好き。このために一生懸命努力