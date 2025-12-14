北朝鮮の北西部亀城で完工した病院を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝13日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は14日、金正恩朝鮮労働党総書記が13日に北西部亀城で病院の完工式に出席したと報じた。金氏は地方の振興策を重視し、病院建設をこの一環と位置付けている。院内を視察した金氏は、今年が「保健革命の元年だ」と強調。医療分野の人材育成に力を入れるよう指示した。今年は平壌総合病院