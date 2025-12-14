新日本プロレス来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至が１３日、熊本市の「熊本城ホールイベントホール」で地方では現役最後となるトークショーを行った。１２日にドーム大会の前売りチケットが増席分も含め全席種で完売した。棚橋は「入門して、東京ドームを超満員にするというのが目標」だったと明かし「よく頑張ったな」と自分自身をたたえた。引退試合ではＡＥＷのオカダ・カズチカと対戦する。「オカダとはほ